Сотрудница куньинского поста скорой помощи травмировалась в результате ДТП

Машина скорой медицинской помощи куньинского поста попала в дорожно-транспортное происшествие в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.
«Поступило извещение о несчастном случае на рабочем месте. В извещении указано, что в ДТП попала машина скорой медицинской помощи куньинского поста. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся, в результате чего у пострадавшей медработницы 1964 года рождения ушиб тканей головы, диагностировано сотрясение головного мозга», - сообщили в инспекции.
Ранее в ДТП попала машина скорой помощи в Островском районе, в результате опрокидывания автомобиля пострадали водитель 1963 года рождения и фельдшер, 22-летний мужчина.
Степень тяжести травм устанавливается. Выясняются обстоятельства происшествий.