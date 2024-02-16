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Сотрудница куньинского поста скорой помощи травмировалась в результате ДТП

Машина скорой медицинской помощи куньинского поста попала в дорожно-транспортное происшествие в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.

«Поступило извещение о несчастном случае на рабочем месте. В извещении указано, что в ДТП попала машина скорой медицинской помощи куньинского поста. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся, в результате чего у пострадавшей медработницы 1964 года рождения ушиб тканей головы, диагностировано сотрясение головного мозга», - сообщили в инспекции.

Ранее в ДТП попала машина скорой помощи в Островском районе, в результате опрокидывания автомобиля пострадали водитель 1963 года рождения и фельдшер, 22-летний мужчина.

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Степень тяжести травм устанавливается. Выясняются обстоятельства происшествий.