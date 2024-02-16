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Пешеход пострадал в ДТП в Островском районе

Пешеход пострадал в ДТП в Островском районе 18 февраля на 243 километре дороги Санкт-Петербург-Невель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, автомобиль Hyundai выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на пешехода - мужчину 1961 года рождения, который двигался в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП пострадал пешеход, его доставили в медицинское учреждение. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего