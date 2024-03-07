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Собственник автомобиля пострадал при наезде Mercedes на припаркованный грузовик в Пскове

Собственник автомобиля пострадал при наезде легкового автомобиля Mercedes на припаркованный грузовик у дома 50 на улице Труда в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 6 марта в 04.20.

Водитель 2004 года рождения, управляя автомашиной Mercedes-Benz, не справилась с управлением и совершила наезд на стоящий полуприцеп Schmitz в сцепке с тягачом Mercedes-Benz Actros. Водитель грузовика отсутствовал в салоне автомашины в момент ДТП.

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Телесные повреждения получил пассажир – молодой человек 2003 года рождения. Госпитализирован в областную больницу. По предварительной информации, у пострадавшего выявлен перелом костей носа, ушиб правой ноги, перелом костей таза и перелом шейки бедра. Информация о переломах уточняется.

Водитель трезвая. Она привлечена к административной ответственности, поскольку не была вписана в страховку. Пострадавший пассажир является собственником автомобиля 2009 года выпуска.