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15 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

1655 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области за период с 25 по 31 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Выявлено 38 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 5 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - добавили в полиции.