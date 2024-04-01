Три автомобиля столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове

Привокзальная площадь псковского аэропорта закрывается для автотранспорта

Движение транспорта тяжелее 8 тонн ограничили в Пскове до 16 апреля

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Движение грузовиков по региональной дороге в Дновском районе закрыли до 3 апреля

Участок Красноармейской набережной в Пскове закроют для движения до 1 июля

Въезд на территорию противотуберкулезного диспансера в Пскове перекрыли с улицы Красноармейской

Временное прекращение движения транспорта по улице Крупской в Пскове продлили до 5 апреля

Движение автомобилей ограничат на участке улицы Красноармейской в Пскове