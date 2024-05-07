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Три мотоциклиста из Латвии столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове

Три мотоциклиста столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 6 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Дорожная авария случилась в 10.20 на Октябрьском проспекте у дома 36.

Водитель мотоцикла Honda, мужчина 1955 года рождения, при перестроении допустил столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением мужчины 2003 года рождения и затем с мотоциклом Honda под управлением мужчины 1981 года рождения.

Пострадавших нет. Транспортные средства получили технические повреждения.

Все участники ДТП – граждане Латвии.