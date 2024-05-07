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Великолучанин попал в больницу после наезда на лося. ФОТО

В Великолукском районе водитель попал в больницу после наезда на дикое животное. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 6 мая в 21.40 на 695-м километре автомобильной дороге Устюжна — Крестцы — Яжелбицы — Великие Луки – Невель.

Водитель 2002 года рождения на автомашине ВАЗ-2114 выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился управление. Совершил наезд на лося.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Госпитализирован. Пострадавший - житель Великих Лук.

По информации ГУ МЧС России по Псковской области, столкновение произошло в деревне Полибино.