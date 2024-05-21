В Пскове водитель Mazda сбила мальчика на самокате. ФОТО

В Пскове водитель Mazda сбила мальчика на самокате. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 20 мая около 13.27 на перекрестке улицы Рокоссовского и Рижского проспекта.
Фото предоставлено управлением Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области
По предварительной информации, водитель Mazda, женщина 1988 года рождения, совершила столкновение с самокатом. Мальчик 2015 года рождения двигался по пешеходному переходу, не спешившись.
В результате ДТП пострадал мальчик, не госпитализирован.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.