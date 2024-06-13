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В Пскове водитель Audi может лишиться прав за столкновение с самокатчиком

В Пскове водителю автомобиля и самокатчику грозят штрафы за столкновение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 12 июня в 15.20 на улице Киселёва у дома 8.

Водитель электросамоката 2004 года рождения при выезде с дворовой территории поворачивал налево, не уступил дорогу и создал помеху движения автомобилю Audi A6 под управлением мужчины 1966 года рождения. Легковой автомобиль двигался от улицы Коммунальной в сторону Рижского проспекта. Перед столкновением он выехал на полосу встречного движения.

Пострадал водитель самоката. У него ушибленая рана брови, отпущен из медучреждения. В Госавтоинспекции отметили, что освидетельствование на состояние опьянения проходили два человека: водитель автомашины и водитель самоката. Оба трезвые.

Водитель самоката в объяснении сообщил, что видел автомобиль, но решил, что успеет завершить маневр. Водитель Audi A6 выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, которое произошло по касательной.

В отношении обоих участников происшествия возбуждены административные производства. Самокатчику грозит штраф до 1000 рублей по статье 12.30 КоАП РФ, а водителю – штраф или лишение прав на 4-6 месяцев за выезд на встречную полосу по статье 12.15 часть 4 Кодекса. Расследование продолжается.