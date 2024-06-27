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Девушку-водителя госпитализировали после опрокидывания автомобиля в Псковском районе

В Псковском районе опрокинулся автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД по Псковскому району, это произошло 26 июня около 13.30 на 5-м километре автодороги Череха - Назимово, поблизости от деревни Похвальщина, вне населенного пункта.

Водитель Volkswagen Bora, девушка 2002 года рождения, на прямом участке не справилась с управлением и съехала в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Ее госпитализировали в больницу. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства выясняются.