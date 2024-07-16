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Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы

Четыре человека погибли при столкновении электропоезда «Ласточка» и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Ленинградской области днем 17 июля. ДТП произошло на станции «Дивенская» в Гатчинском районе.

Фото: Дивенская / Telegram

Как сообщают очевидцы в Telegram-канале местного садоводства, под колесами поезда оказался автомобиль Renault, в котором, по их словам, было двое взрослых и двое детей. Никто из них не выжил.

Фото здесь и далее: «Фонтанка»

«Полная машина, два взрослых, два ребенка. Никто не выжил», – написали очевидцы.

По информации 47news, взрослых выбросило из машины, тела детей деблокируют спасатели.

«Ласточка» проволокла автомобиль в буквальном смысле до платформы. Когда поезд остановился, машина оказалась зажатой.

На место ЧП прибыли специальные службы.

По предварительной информации, из пассажиров поезда никто не пострадал.

Как сообщалось, «Ласточка» двигалась по маршруту Санкт-Петербург - Псков.