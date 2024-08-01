АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове опрокинулся Volkswagen Tiguan. ФОТО

В Пскове опрокинулся Volkswagen Tiguan. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 3 августа в 21.50 на улице Пожиговской у дома №10.

Молодой человек 2000 года рождения, управляя автомашиной Volkswagen Tiguan, не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями. Водитель осмотрен на месте медиками. По предварительной информации, не пострадал и не госпитализирован.

Объяснений по факту происшествия пока нет.