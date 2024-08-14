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В Гдове нетрезвый водитель мопеда врезался в припаркованный автомобиль

В Гдове нетрезвый водитель мопеда врезался в припаркованный автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 августа в 00:03 на улице Карла Маркса, 8.

По предварительной информации, водитель мопеда Delta, мужчина 2004 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный автомобиль Skoda Octavia в отсутствии водителя.

В результате ДТП пострадал водитель мопеда, не госпитализирован. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.