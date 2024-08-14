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Стали известны подробности бокового столкновения двух Renault в Пскове на Октябрьском проспекте

Стали известны подробности бокового столкновения двух Renault в Пскове на перекрёстке Октябрьский проспект - улица Вокзальная. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 19 августа в 20.20 напротив дома №54 по Октябрьскому проспекту 54.

Водитель Renault Logan двигался по второстепенной дороге - улице Вокзальной со стороны улицы Толстого и на перекрестке с Октябрьским проспектом не предоставил преимущество водителю Renault Clio. Тот ехал по путепроводу со стороны Крестовского шоссе.

В столкновении никто не пострадал. Водитель Renault Logan привлечен к административной ответственности по статье 12.13 ч. 2 КоАП РФ, штраф 1000 рублей.