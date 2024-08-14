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Автомобиль оказался на крыше на улице Леона Поземского в Пскове после столкновения

Автомобиль оказался на крыше на улице Леона Поземского в Пскове после столкновения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшствеие произошло 20 августа в 20.20 у дома №113.

Водитель 1998 года рождения за рулем Skoda Octavia перед поворотом направо не занял крайнее правое положение, произошло столкновение с KIA Optima под управлением мужчины 1985 года рождения.

В результате столкновения Skoda опрокинулась.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.