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Семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Псковской области

Водитель туристического автобуса Setra Kässbohrer, следовавший маршрутом Брянск - Санкт-Петербург, съехал в кювет, транспортное средство опрокинулось на бок в Усвятском районе 22 августа. ДТП произошло около 22.30 на 57-м километре автодороги Великие Луки - Усвяты у деревни Церковище, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Брянчанин 1968 года рождения на неосвещенном участке дороги на закруглении проезжей части не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением транспортом, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В результате пострадали 7 человек: жители Орла, Брянска, Калужской области. Из них 5 взрослых - женщины 1974, 1986, 2000, 1980, 1976 годов рождения, а также двое несовершеннолетних - мальчик 2014 года рождения и девочка 2013 года рождения. Пострадавшим госпитализация не потребовалась - у них диагностированы ушибы.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб. По данному факту проводится проверка. Водитель трезв. Для пассажиров вызвали резервный автобус.