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Пострадавший в Пскове мотоциклист в этом году дважды врезался в разворачивающиеся автомобили

Пострадавший в Пскове на Октябрьском проспекте мотоциклист не в первый раз попадает в дорожно-транспортные происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, в этом году данный мужчина уже был участником аналогичного ДТП.

10 апреля в 9.05 у дома №1/20 на улице Генерала Маргелова рядом с войсковой частью женщина 1988 года рождения за рулём Skoda Octavia в нарушение требований дорожного знака 3.19 совершала разворот и столкнулась с мотоциклом Triumph под управлением мужчины 1996 года рождения.

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Тогда от удара мотоциклист совершил наезд на постамент. Медики выявили у него ушиб поясничного отдела, после осмотра отпустили из медицинского учреждения.

Напомним, второе ДТП с его участием произошло поздно вечером 3 сентября на Октябрьском проспекте у дома №17. Здесь водитель микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter решил развернуться в нарушение требований дорожного знака 4.1.4 «Движение прямо и направо», а мотоциклист передвигался на другом мотоцикле Kawasaki. Получил ушиб мягких тканей лобной области и закрытый перелом костей правого предплечья.

Как сообщалось ранее, момент столкновения микроавтобуса с мотоциклом 3 сентября в Пскове на Октябрьском проспекте у дома №17 попал на видео.