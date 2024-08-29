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Разворот в запрещенном месте стал причиной ДТП у Летнего сада в Пскове

Водитель столкнувшегося с мотоциклом микроавтобуса выполнял разворот в запрещенном месте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 3 сентября в 23.00 на Октябрьском проспекте у дома 17, на перекрестке с улицей Кузнецкой.

Водитель микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, мужчина 1964 года рождения, в нарушение требований дорожного знака 4.1.4 «Движение прямо и направо» совершил разворот, в результате произошло столкновение с мотоциклом Kawasaki под управлением мужчины 1996 года рождения.

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Мотоциклист получил травмы: ушиб мягких тканей лобной области и закрытый перелом костей правого предплечья.

Оба водителя трезвые.