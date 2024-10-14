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Непристегнутая 16-летняя девушка пострадала в ДТП в Великолукском районе

Непристегнутая пассажирка пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Великолукском районе 14 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД РФ «Великолукский».

Фото здесь и далее: отделение Госавтоинспекции МО МВД «Великолукский»

По предварительной информации, ДТП произошло в 11.00 на 470-м километре трассы М-9 «Балтия». Водитель автомобиля Renaul Logan, мужчина 1954 года рождения, выбрал небезопасную дистанцию по отношению к движущемуся впереди грузовику Scania R-420, которым управлял гражданин Латвии.

В результате подросток получила травмы головы, грудной клетки и живота. Причиной является то, что она была не пристегнута во время движения автомобиля.

Девушку поместили в хирургическое отделение великолукской больницы. Подробности выясняются.