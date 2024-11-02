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20-летний водитель сбил девушку, переходившую дорогу в Пскове на зеленый сигнал светофора

В Пскове на улице Коммунальной сбит пешеход. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 3 ноября в 19.15 на перекрестке улицы Коммунальной и Восточного проезда, вблизи дома №45 по улице Коммунальной.

На фото: место наезда

Водитель 2004 года рождения на автомобиле Mitsubishi при повороте на регулируемом перекрестке наехал на пешехода. Девушка 1999 года рождения переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда доставлена в травматологическое отделение городской больницы, госпитализирована.

Водитель трезвый.