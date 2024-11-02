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ВАЗ и ЗАЗ столкнулись на повороте на парковку на Рижском проспекте в Пскове

В Пскове водитель «десятки» врезался в ЗАЗ «Шанс», поворачивающий на парковку торгового комплекса на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 5 ноября в 13.15 на Рижском проспекте у дома 16.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Мужчина 1995 года рождения на автомобиле ВАЗ-21104 не выбрал безопасную дистанцию до автомашины ZAZ Chance под управлением мужчины 1946 года рождения и совершил с ним столкновение. Оба автомобиля двигались по Рижскому проспекту со стороны улицы Киселева в сторону площади Ленина, «Шанс» поворачивал на парковку к торговому комплексу в доме №16.

В столкновении никто не пострадал. Водителя ВАЗа оштрафовали на 1500 рублей по статье 12.15 часть 1 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

Замеченный на месте происшествия автомобиль Росгвардии никакого отношения к происшествию не имеет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, росгвардейцы проезжали мимо и остановились узнать, нужна ли помощь.