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В Пскове сбили мужчину на пешеходном переходе. ФОТО

В Пскове сбит пешеход на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 7 ноября в 19.00 вблизи дома 67 по Рижскому проспекту.

Мужчина 1976 года рождения на автомашине Volkswagen Passat совершил наезд на пешехода – мужчину 1970 года рождения. Тот переходил проезжую часть через нерегулируемый пешеходный переход.

Пострадавший доставлен в областную больницу. После осмотра отпущен. Водитель трезвый.