←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё ДТП 02.11.2024 19:482 Пешеход скончался в результате наезда двух автомобилей в Псковском районе 08.11.2024 15:340 Число пострадавших в ДТП на улице Коммунальной в Пскове выросло до двух 08.11.2024 14:480 В Пскове сбили мужчину на пешеходном переходе. ФОТО 08.11.2024 13:580 Грузовик вылетел в кювет возле деревни Полибино Великолукского района 08.11.2024 13:140 «51 раз нарушила ПДД»: Неработающая псковичка сбила ребенка в Петербурге 07.11.2024 19:260 Два автомобиля уехали на эвакуаторе после столкновения у поворота на Родину
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове сбили мужчину на пешеходном переходе. ФОТО

08.11.2024 14:48|ПсковКомментариев: 0

В Пскове сбит пешеход на перекрестке Рижского проспекта и улицы Печорской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд произошел 7 ноября в 19.00 вблизи дома 67 по Рижскому проспекту.

Мужчина 1976 года рождения на автомашине Volkswagen Passat совершил наезд на пешехода – мужчину 1970 года рождения. Тот переходил проезжую часть через нерегулируемый пешеходный переход.

Пострадавший доставлен в областную больницу. После осмотра отпущен. Водитель трезвый.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 1288 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
08.11.2024, 16:060 Около 750 млн рублей готовы выделить на ремонт дорог в пяти районах Псковской области 08.11.2024, 15:340 Число пострадавших в ДТП на улице Коммунальной в Пскове выросло до двух 08.11.2024, 14:480 В Пскове сбили мужчину на пешеходном переходе. ФОТО 08.11.2024, 14:240 Восстановлены автобусные перевозки по маршрутам Сланцы – Псков и Гдов – Петербург
08.11.2024, 13:580 Грузовик вылетел в кювет возле деревни Полибино Великолукского района 08.11.2024, 13:140 «51 раз нарушила ПДД»: Неработающая псковичка сбила ребенка в Петербурге 08.11.2024, 09:300 Россиянам планируют напоминать об окончании ОСАГО через «Госуслуги» 07.11.2024, 21:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» 8 ноября ограничат скорость движения
07.11.2024, 20:410 Рабочее движение открыто на мосту через реку Пенная в Островском районе 07.11.2024, 19:260 Два автомобиля уехали на эвакуаторе после столкновения у поворота на Родину 07.11.2024, 16:460 Автошоу с дефиле участниц конкурса красоты покажут в Пскове 9 ноября 07.11.2024, 16:240 Администрация Пскова заказала ремонт улицы Максима Горького
07.11.2024, 13:110 Водитель Renault пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 07.11.2024, 12:130 Wildberries объявила о запуске собственной сети заправок 07.11.2024, 11:100 Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео 07.11.2024, 10:152 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской в Пскове
07.11.2024, 09:300 14-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Великих Луках 06.11.2024, 21:200 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 7 ноября 06.11.2024, 18:280 В Псковской области спрос на работников дорожного хозяйства вырос на 33% 06.11.2024, 18:141 Госавтоинспекция предлагает организовать места дежурства бригад скорой помощи на трассе Р-23
06.11.2024, 18:010 Несчастный случай с курьером произошел в городе Великие Луки 06.11.2024, 17:430 Участок улицы Владимирской в Пскове перекроют до 15 ноября 06.11.2024, 17:400 Женщина пострадала при столкновении ВАЗа и Renault в Великолукском районе 06.11.2024, 16:100 ВАЗ и ЗАЗ столкнулись на повороте на парковку на Рижском проспекте в Пскове
06.11.2024, 12:360 «Условно-пригородный маршрут» предложили внедрить в Невельском округе 06.11.2024, 10:090 Два автомобиля горели в Пскове на улице Алексея Алехина 06.11.2024, 09:280 В Пскове водитель «Газели» сбил пожилую женщину на тротуаре 05.11.2024, 22:550 Стали известны детали тройного столкновения на улице Труда в Пскове
05.11.2024, 21:202 Официальные страницы дорожного комитета и его учреждений представили псковичам  05.11.2024, 21:072 Начался ремонт участков улицы Вокзальной в Пскове 05.11.2024, 18:230 «Собственной персоной»: Актуальные вопросы безопасности дорожного движения в Псковской области. ВИДЕО 05.11.2024, 17:551 Каждое восьмое ДТП с погибшими и пострадавшими в Псковской области приходится на пьяных водителей
05.11.2024, 17:080 Удерживающие устройства спасли от тяжких травм большинство из 64 детей-пассажиров, пострадавших в ДТП в Псковской области 05.11.2024, 16:230 Нетрезвые водители попались полицейским в четырех городах Псковской области 05.11.2024, 15:592 В Пскове водитель Renault напугал женщину на пешеходном переходе. ВИДЕО 05.11.2024, 14:511 Владимир Папорт: Композитные ограждения не допустят выезд на встречную полосу
05.11.2024, 13:320 На дорогах Псковской области отмечается рост основных показателей состояния аварийности 05.11.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Владимиром Папортом 05.11.2024, 12:363 В Госдуме предложили в 40 раз увеличить штраф за шумные автомобили 05.11.2024, 12:340 Очередное ДТП произошло в Пскове на круговом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. ВИДЕО
05.11.2024, 12:180 УАЗ спасли при пожаре в плюсской деревне Манкошев Луг 05.11.2024, 11:520 20-летний водитель сбил девушку, переходившую дорогу в Пскове на зеленый сигнал светофора 05.11.2024, 11:290 Пассажирка пострадала в ДТП на автодороге Р-23 в Псковском районе 05.11.2024, 10:470 «Единая Россия» запустила проект по повышению безопасности детей вблизи школ
05.11.2024, 10:240 Два человека пострадали при столкновении двух машин в Пскове на улице Алехина. ФОТО 05.11.2024, 10:060 Дороги в Великих Луках начали обрабатывать от гололеда 05.11.2024, 09:301 Средняя цена на автомобили с пробегом в России снизилась в октябре 04.11.2024, 14:530 Два автомобиля столкнулись автодороге Р-23 в Псковском районе
04.11.2024, 14:480 Противогололёдная обработка дорог началась в Пскове 03.11.2024, 18:352 Тройное ДТП произошло на улице Труда в Пскове 03.11.2024, 15:000 ДТП затрудняет движение на улице Чудской в Пскове 03.11.2024, 13:390 Нетрезвого водителя за рулем Kia остановили в Пскове
03.11.2024, 11:400 Минпросвещения предложило законопроект частично дистанционной учебы в автошколе 02.11.2024, 19:482 Пешеход скончался в результате наезда двух автомобилей в Псковском районе 02.11.2024, 17:535 Капремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове завершен на 98% — прокуратура 02.11.2024, 17:280 Реконструкция моста через реку Ловать завершается в Великолукском районе
02.11.2024, 15:300 Движение транспорта по улице Некрасова в Пскове частично закроют с 5 ноября 02.11.2024, 13:340 В РФ теоретическую часть в автошколах могут начать изучать дистанционно 02.11.2024, 11:200 Два человека погибли в ДТП на трассе Р-23 «Псков» под Лугой 02.11.2024, 10:534 Виновник ДТП в Крестах бросил свой Opel и скрылся
02.11.2024, 09:570 Два автомобиля столкнулись на съезде на Рижский проспект на Дальнем Завеличье 02.11.2024, 08:350 Тротуар ремонтируют вдоль улицы Яна Райниса в Пскове 01.11.2024, 19:200 МЧС настоятельно рекомендует псковичам позаботиться о смене шин 01.11.2024, 19:160 Более 50 тыс тонн противогололедных материалов для обработки федеральных дорог заготовили в Псковской области
01.11.2024, 19:054 Автопавильоны устанавливают на автобусных остановках в Пскове 01.11.2024, 17:180 Автобус по маршруту Сланцы – Псков – Гдов прекратил перевозку пассажиров 01.11.2024, 17:130 Псковичка лжесвидетельствовала в пользу сына, который сел за руль пьяным 01.11.2024, 15:490 В Великих Луках владелец участка заплатит за падение дерева на машину
01.11.2024, 10:541 Два красных автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове 31.10.2024, 20:522 Вломите ему первым 31.10.2024, 17:320 Осенние листья в Пскове убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 31.10.2024, 17:201 ДТП на площади Ленина в Пскове спровоцировало огромную пробку
31.10.2024, 16:560 8,5 км дороги Гверстонь – Крупп – Кулье ввели в эксплуатацию после ремонта 31.10.2024, 14:480 Проект нового «круга» в Великих Луках разработают в 2025 году 31.10.2024, 12:110 Армен Мнацаканян: Нужно заранее продумать подъезды к экотехнопарку, чтобы не допустить коллапса на федеральной трассе 31.10.2024, 11:550 Демаркировку некорректной разметки на площади Ленина проведут сегодня в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.