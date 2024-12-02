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Проезд на красный сигнал светофора стал причиной ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО

Проезд на красный сигнал светофора стал причиной дорожно-транспортного происшествия на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове. Камера уличного видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент столкновения 3 декабря в 9.31.

Один участник двигался по Рижскому проспекту со стороны улицы Западной и поворачивал на улицу Юбилейную налево. На перекресток въехал уже после того, как погасла зеленая стрелка светофора.

Второй участник двигался по улице Юбилейной прямо в сторону улицы Народной. Обзор на выезжающий справа автомобиль с Рижского проспекта ему закрывала автомашина в соседнем ряду.