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Женщину, устроившую ДТП на Рижском проспекте в Пскове, оштрафовали за проезд на красный сигнал светофора

Стали известны подробности двух дорожных происшествий с выездом на перекресток на запрещающий сигнал светофора в Пскове 3 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, виновника ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной оштрафовали за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

В 9.30 вторника у дома №44 по улице Юбилейной женщина 1972 года рождения на автомашине Nissan, двигаясь с Рижского проспекта со стороны улицы Западной и поворачивая налево, совершила столкновение с Lexus под управлением женщины 1986 года рождения, которая двигалась по улице Юбилейной прямо.

Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

По словам водителя Nissan, она завершала маневр. Оштрафована на 1000 рублей по статье 12.12 часть 1 КоАП РФ.

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В 10.30 на улице Труда у дома №67 неустановленный водитель Kia совершил столкновение с автомашиной Ford под управлением мужчины 1965 года рождения и по инерции с автомашиной «Газель» под управлением мужчины 1977 года рождения. Пострадавших нет. Водитель Kia с места ДТП скрылся.

Пострадавших нет. По факту происшествия проводится административное расследование.