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У влетевшего в Lada на Завеличье водителя BMW X5 выявлены признаки опьянения

У водителя BMW X5, который влетел в Lada Granta на перекрестке Рижского проспекта с улицей Народной в Пскове 7 декабря, по предварительной информации, выявлены признаки алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: Юрий Иванов / «Жесть по-псковски»

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир автомобиля Lada Granta, получил травмы головы.

Напомним, в автомобиль Lada, остановившийся в левой полосе для поворота в сторону Народной, врезался BMW. После удара BMW отлетел к дому №26. Момент ДТП попал на видео.