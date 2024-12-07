АвтоМир / Происшествия / ДТП

На Северном обходе Пскова две автомашины столкнулись в результате совпадения обгона с левым поворотом. ФОТО

На Северном обходе Пскова две автомашины столкнулись в результате совпадения обгона с левым поворотом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря в 16.52 на 4-м километре Северного обхода.

Фото: отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову

Мужчина 1970 года рождения на автомашине Volkswagen Amarok при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с выполнявшей обгон автомашиной Audi А3 под управлением мужчина 1984 года рождения.

Пострадавших нет, автомашины получили сильные технические повреждения.

Водитель Volkswagen привлечен к ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ - невыполнение требования подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой.