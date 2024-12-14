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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель из Новгородской области скончался во время ДТП в Великолукском районе

15.12.2024 20:40|ПсковКомментариев: 0

Два автомобиля столкнулись на 14 километре дороги Великие Луки – Усвяты, сегодня, 15 декабря. В результате ДТП один из водителей скончался на месте происшествия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: Госавтоинспекция МО МВД России «Великолукский»

Водитель из Брянской области 1975 года рождения, управляя автомобилем Iveco, ехал по автомобильной дороге со скоростью, которая не обеспечивает возможность постоянного контроля за движением. Водитель не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения.

 

Автомобиль столкнулся с движущейся во встречном направлении машиной Лада Ларгус, которой управлял житель Новгородской области 1980-го года рождения. В результате ДТП водитель Ларгуса скончался на месте происшествия. Второй водитель получил лишь несколько ушибов.

Теги: #происшествие #ДТП #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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