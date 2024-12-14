АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль сбил женщину на проезжей части в Островском районе

Автомобиль Renault Logan совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода в Островском районе, сегодня ночью, 15 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина 1988 года рождения ехал на автомобиле Renault Logan. В 1:20 в Островском районе, на улице Освобождения водитель совершил наезд на женщину 1974 года рождения. Она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавшую госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.