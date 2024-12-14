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Водитель пострадала в тройном ДТП в Пскове. ФОТО

Водитель пострадала в тройном столкновении в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 декабря в 15.45 на улице Максима Горького у дома 29.

Женщина 1990 года рождения на Renault Kaptur не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с Lada Granta под управлением женщины 1983 года рождения. Lada врезалась в Geely Monjaro под управлением мужчины 1987 года рождения.

При столкновении пострадала водитель Lada Granta. По предварительной информации, установлен ушиб мягких тканей шеи. Женщина доставлена в областную больницу, после отпущена. Информация о диагнозе уточняется.

Все трое водителей трезвые.

Все три автомобиля двигались по улице Максима Горького со стороны улицы Пароменской к Рижскому проспекту. Водитель Renault не заметила остановку автомобиля впереди. А Granta остановилась в потоке перед перекрестком. Женщина на Renault привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги), выписан штраф 1500 рублей.