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Ночное столкновение на «четырех углах» попало на видео в Пскове

Ночное столкновение на «четырех углах» попало на видео в Пскове. Видеокамера Pskovline зафиксировала столкновение двух автомашин в Пскове на регулируемом перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького 2 января в 01.54.

На перекресток с улицы Горького со стороны Пароменской под запрещающий сигнал светофора выкатился белый фургон. В этот момент в него врезался водитель белого седана, который двигался в прямом направлении по Рижскому проспекту со стороны Ольгинского моста.

Через 20 минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции.