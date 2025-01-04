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В Пскове автомобиль опрокинулся на крышу, пострадала водитель. ФОТО

В Пскове на Ваулиногорском шоссе опрокинулся автомобиль. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 5 января в 12.10 вблизи дома 145 по улице Л. Поземского.

Женщина 1980 года рождения, управляя автомашиной Hyundai Solaris, допустила съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Изначально происшествие было оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

В этот же день в 22.40 из областной больницы в полицию поступило сообщение, о том, что за медицинской помощью обратилась женщина – водитель опрокинувшейся автомашины. По предварительной информации, у нее выявлены автотравма, множественные ушибы туловища и конечностей. Травмы получены во время ДТП. После осмотра отпущена.

Информация о травмах уточняется. По факту ДТП проводится административное расследование.

Медицинское освидетельствование на алкоголь не проводилось, поскольку изначально ДТП было оформлено как происшествие с техническими повреждениями.