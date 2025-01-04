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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирка Renault госпитализирована в результате ДТП в Пскове на Октябрьском проспекте. ВИДЕО

07.01.2025 17:09|ПсковКомментариев: 0

Пассажирка Renault госпитализирована в результате дорожно-транспортного просишествия в Пскове на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной. Момент столкновения зафиксирован камерой Pskovline 7 января в 15.23.

Оба автомобиля поворачивали с улицы Вокзальной направо на Крестовский путепровод. Автомобиль Skoda Octavia совершил наезд на автомобиль Renault Sandero, остановившийся пропустить транспортные средства на главной дороге.

Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции, «скорой помощи» и МЧС. Пассажирку автомашины Renault увели в «скорую», а через несколько минут увезли в медучреждение. В момент ДТП она находилась на переднем пассажирском сиденье. 

Добавим, после происшествия во время ожидания оперативных служб водители принялись осматривать повреждения. Водитель «Шкоды» расстелил одеяло и осматривал задний бампер «Рено» снизу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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