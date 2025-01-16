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Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован после наезда на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован после наезда автомобиля на улице Кузбасской Дивизии в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 17 января в 19.50 в полицию поступило сообщение по линии «112» о дорожно-транспортном происшествии.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулем»

В 19.45 у дома 19 по улице Кузбасской Дивизии водитель Hyundai Solaris, женщина 1995 года рождения, совершила столкновение с велосипедистом. Пскович 2008 года рождения двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.

Велосипедист госпитализирован.

Водитель трезвая. По факту происшествия проводится проверка.