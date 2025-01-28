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Смертельная авария произошла на трассе «Псков» в Лужском районе

Полиция проводит проверку смертельной аварии в Лужском районе Ленобласти, которая произошла 1 февраля в 14.20 на 107 километре автодороги Р23 «Псков», сообщается в Telegram-канале Петербургской полиции.

Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Автомобиль «Мазда 6» съехал на обочину, врезался в столб, после чего загорелся, сообщает пресс-служба полицейского главка.

В результате ДТП водитель и пассажир скончались на месте происшествия, еще один 38-летний пассажир получил травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия, устанавливаются личности погибших.