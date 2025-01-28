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Траектории движения двух автомашин сошлись на круговом перекрестке в Пскове. ВИДЕО

Столкновение двух автомашин произошло в Пскове в воскресенье, 16 февраля на площади Героев-Десантников на перекрестке с круговым движением. Момент дорожного-транспортного происшествия у дома №27 по улице Гражданской зафиксировала видеокамера Pskovline в 11.04.

Водитель Renault Duster двигался со стороны улицы 128-й Стрелковой дивизии на мост 50-летия Октября, второй участник столкновения ехал с моста в сторону улицы Кузнецкой. Их траектории движения пересеклись.

Через 10 минут подъехали сотрудники ДПС. Оформление продолжалось примерно до 12.45.