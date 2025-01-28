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В Пскове фургон мог вылететь с дороги из-за приступа у водителя. ФОТО

В Пскове водитель фургона проехал через разделительную полосу, наехал на дерево и опору. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 февраля в 15.30 на улице Индустриальной у дома №4.

Мужчина 1980 года рождения, управляя автомашиной «Фольксваген Транспортер», выехал на встречную полосу и совершил наезд на препятствие – дерево и металлическую опору.

По предварительным данным, у водителя мог произойти приступ эпилепсии. Доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами и гематомами. Госпитализирован. Информация о приступе эпилепсии и травмах уточняется.

Больше никто не пострадал.