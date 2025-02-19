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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Двое детей пострадали в двух автомашинах при столкновении в Пскове. ФОТО

24.02.2025 11:07|ПсковКомментариев: 0

Двое детей пострадали в двух автомашинах при столкновении в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 февраля в 18.55 на улице Рокоссовского у дома №10-а.

Мужчина 1969 года рождения, управляя Renault Sandero, выполняя маневр разворота, не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, допустил столкновение с Ford Mondeo под управлением женщины 1988 года рождения - начал разворачиваться перед ней.

Пострадали двое детей. Госпитализирован в детскую областную больницу мальчик 2013 года рождения из Renault. По предварительной информации, у него выявлено сотрясение головного мозга, под вопросом подвывих шейного отдела. Информация о травмах уточняется.

Также пострадал и пассажир машины Ford, мальчик 2014 года рождения, после осмотра оставлен на месте происшествия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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