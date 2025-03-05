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Мужчине запретили покидать Псковский район из-за наезда на пешехода в центре города

47-летнему жителю города Пскова ограничили свободу за совершение дорожно-транспортного происшествия в центре Пскова (часть 1 статьи 264 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что пскович 18 июля 2023 года, управляя автомобилем марки ГАЗ 330232, двигаясь по улице Карла Маркса в направлении со стороны улицы Гоголя, приближаясь к регулируемому перекрестку улиц Карла Маркса и Некрасова на разрешающий сигнал светофора, приступил к повороту налево в направлении Октябрьского проспекта. В ходе поворота водитель нарушил правила дорожного движения и не уступил дорогу пешеходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу причинены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, перелома костей свода черепа, кровоизлияний под твердую и в мягкую мозговые оболочки с ушибом головного мозга; перелома тела грудины и раны в области левой верхней конечности, повлекшие тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, частично возместил ущерб потерпевшей и заявил о своем раскаянии.

По итогам рассмотрения дела суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

Согласно части 1 статьи 53 УК РФ, на период отбытия наказания в виде ограничения свободы установлены следующие ограничения: не менять постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными назначенного наказания; не покидать территории муниципальных образований «город Псков», «Псковский район» Псковской области. Также на осужденного возложена обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц по графику, установленному таким органом.

Приговор вступил в законную силу.