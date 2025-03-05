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Дети 11 и 17 лет пострадали в результате обгона автомобиля по встречной полосе

Ребёнок 11 лет и подросток 17 лет госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Псковском районе, у деревни Красная Репка, мужчина 1980-го года рождения при обгоне, выехав на встречную полосу, не справился с управлением транспортом, в результате чего авто съехало в кювет.

В результате ДТП пострадали 11-летняя девочка и 17-летний парень. Они госпитализированы с различными травмами.

На месте работали бригада медицины катастроф, аварийно-спасательная служба и сотрудники Госавтоинспекции.