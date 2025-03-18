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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Оба участника ДТП на перекрестке улиц Рижского и Рокоссовского в Пскове двигались на разрешенный сигнал светофора

21.03.2025 11:36|ПсковКомментариев: 0

Оба участника ДТП на Рижском проспекте, которое произошло 21 марта в 7.28, следовали на разрешающий сигнал светофора, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Водитель 2001 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ 2107, совершил наезд на пешехода, мужчину 1962 года рождения, который переходил дорогу на зеленый свет. Оба участника движения следовали на разрешающий сигнал светофора, но водитель не уступил дорогу пешеходу.

Сейчас сотрудники ГИБДД занимаются оформлением ДТП. Пострадавшему мужчине диагностировали ушибы и сотрясение мозга.

Источник: Псковская Лента Новостей
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