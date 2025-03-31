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Женщина попала под колеса Renault на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове

Женщину сбили на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове 1 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, инцидент произошел в 12:10.

По предварительным данным, водитель автомашины Renault Logan, мужчина 1965 года рождения, совершил наезд на пешехода, женщину 1968 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщину с ушибами для осмотра доставили в областную больницу. По внешним признакам мужчина трезв.

На месте работали инспекторы, потребовалась процедура освидетельствования.