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Два человека погибли в ДТП в Дедовичском районе

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Дедовичском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Дедовичском районе на грунтовой дороге произошло столкновение двух транспортных средств: по предварительной информации, столкнулись автомобили ВАЗ и Volkswagen.

В результате ДТП водитель иномарки находится в тяжелом состоянии, водитель и пассажир ВАЗа скончались на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб.