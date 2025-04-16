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Попытка избежать столкновения привела к ДТП на Северном обходе Пскова. ФОТО

Попытка избежать столкновения привела к дорожно-транспортному происшествию на Северном обходе Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, ДТП произошло 15 апреля в 13.10 на перекрестке Северного обхода Пскова и улицы Бизяева.

Водитель Jeep Commander, мужчина 1966 года рождения, во избежание столкновения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Chery под управлением мужчины 1970 года рождения.

В объяснении водитель Chery сообщил, что поворачивал налево в сторону Силово-Медведово. Сзади в него врезался следующий сзади Jeep Commander. После столкновения «Джип» развернуло поперек дороги.

Водитель «Джипа» хотел избежать столкновения с еще одной автомашиной - Vortex Tingo.

Пострадавших нет.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Дело будет направлено в мировой суд, так как часть 4 статьи предусматривает лишение прав.