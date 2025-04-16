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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Манипулятор столкнулся с кроссовером на площади Героев-Десантников в Пскове. ВИДЕО

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В Пскове произошло столкновение двух автомашин на площади Героев-Десантников. Камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент столкновения 21 апреля в 15.00. Манипулятор МАЗ совершил столкновение с кроссовером Lifan X-50. Оба транспортных средства двигались с моста 50-летия Октября. Грузовик въехал на перекресток с круговым движением из правой полосы, кроссовер – с левой. Затем манипулятор намеревался повернуть налево, траектории движения автомашин пересеклись. Предварительно, пострадавших нет.