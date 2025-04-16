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Две женщины пострадали в ДТП в Великих Луках

Автомобили Opel и Renault столкнулись на улице Колхозной у дома 21/1 в Великих Луках 22 апреля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по городу Великие Луки.

По предварительной информации, женщина 2001 года рождения, управляющая Opel Astra, не уступила дорогу транспортному средству Renault Fleur под управлением женщины 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадали оба водителя автомобилей, их доставили в медицинские учреждения.