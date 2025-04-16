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Водители пострадали при столкновении двух машин в Пскове на улице Советской Армии

Водители пострадали при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Советской Армии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 28 апреля около 06.10 у дома 61-А.

Фото: Алексей Умов, «Жесть по-псковски»

По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat при повороте налево на улицу Железнодорожную не уступил дорогу встречному автомобилю «УАЗ Патриот». Пострадали оба водителя.

На месте происшествия продолжают работу сотрудники ДПС. Все подробности уточняются.