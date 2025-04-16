Пешехода сбили насмерть в Палкинском районе

Пешехода сбили насмерть на автодороге Санкт-Петербург - Невель в Палкинском районе 28 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.
По предварительной информации, около 21:09 водитель автомобиля Toyota, мужчина 1979 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1985 года рождения, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход погиб до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.
Выясняются обстоятельства произошедшего.