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Пешехода сбили насмерть в Палкинском районе

Пешехода сбили насмерть на автодороге Санкт-Петербург - Невель в Палкинском районе 28 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, около 21:09 водитель автомобиля Toyota, мужчина 1979 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1985 года рождения, который переходил дорогу не по пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход погиб до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, экстренных служб.

Выясняются обстоятельства произошедшего.