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Опубликованы фото с места утреннего ДТП на Рижском проспекте в Пскове

ГИБДД предоставила фотографии с места дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 3 мая на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной.

Как сообщалось ранее, столкновение двух автомашин произошло около 05.20 напротив дома №70 по Рижскому проспекту.

Водитель BMW, мужчина 2004 года рождения совершил наезд на стоящее транспортное средство Renault Logan под управлением мужчины 1995 года рождения.

В «Рено» пострадала пассажирка 1997 года рождения.

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Информация о травмах и состоянии уточняется.

Водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено дело по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Частью первой данной статьи предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.