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Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. ВИДЕО

Устроивший ДТП с пострадавшим на Рижском проспекте водитель BMW пытался сбежать с места происшествия. Его действия попали на камеру уличного видеонаблюдения Pskovline.

Видео: камера видеонаблюдения Pskovline (ускорено)

Водитель BMW (на видео в светлой одежде) вышел из машины, подошел к Renault, затем принялся ходить кругами вокруг места происшествия. Постепенно он отошел подальше и скрылся во дворах.

Через несколько минут его вернули на место происшествия сотрудники полиции и помогавшие им прохожие.

Напомним, столкновение двух автомашин произошло 3 мая в 05.20 напротив дома №70 по Рижскому проспекту. Водитель BMW, мужчина 2004 года рождения совершил наезд на стоящее транспортное средство Renault Logan под управлением мужчины 1995 года рождения. В «Рено» пострадала пассажирка 1997 года рождения. Информация о травмах и состоянии уточняется.

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Водитель BMW отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Возбуждено дело по статье 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По факту происшествия ведется проверка.