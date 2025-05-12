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Ребенок на самокате сбит на улице Труда в Пскове

Водитель Renault наехал на ребенка на самокате в Пскове на перекрестке улиц Труда и Поземского. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент происшествия 19 мая в 17.57.

По предварительной информации, водитель Renault Logan наехал на мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. Тот не спешился при пересечении проезжей части. Судя по видео, группа детей на самокатах пересекала дорогу.

Водитель пропустил первого но столкнулся со вторым. На месте происшествия работают полиция и медики. Движение затруднено.